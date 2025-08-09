Coro di Voci Bianche del Circolo Cittadino di Latina: a settembre nuove audizioni

A settembre partirà il secondo blocco di audizioni gratuite per entrare a far parte del Coro di Voci Bianche del Circolo Cittadino di Latina, con l’obiettivo di ampliare il gruppo già formato. Il progetto si distingue per un repertorio innovativo: brani tratti dalle colonne sonore dei più celebri film italiani e internazionali, per avvicinare i più piccoli al mondo del cinema e della musica attraverso emozione, creatività e cultura cinematografica.

Le prove si svolgeranno nelle sale del Circolo Cittadino “Sante Palumbo”. Il coro rappresenterà Latina in eventi formali anche fuori città e avrà una divisa offerta dallo sponsor. Già fissate tre importanti date entro la fine dell’anno.

A guidare il gruppo sarà il maestro Bruno Soscia, docente di canto e orchestra alla scuola G. Cena di Latina, con una carriera musicale di rilievo alle spalle.