Aggredito nel parcheggio ex Avir, Gaeta spegnerà le luci per Franco Perlino

GAETA – Si terranno oggi pomeriggio alle 16 presso la chiesa di Gesù Maestro a Fonte Nuova le esequie dell’82enne Franco Perlino, l’uomo deceduto giovedì scorso al “Dono Svizzero” dopo essere stato spinto a terra durante una lite stradale avvenuta nell’area parcheggio ex Avir. Anche Gaeta ha previsto iniziative in ricordo dell’anziano che trascorreva sempre le sue vacanze nella città del Golfo.

Considerata la volontà della famiglia e quella espressa da tanti cittadini, il 21 agosto alle 19 si terrà una Messa in suffragio nella Parrocchia di San Paolo Apostolo in Gaeta. Al termine del rito religioso presso l’ area parcheggio ex Avir ci sarà un momento di raccoglimento. Poi, alle 20.30 il Comune ha disposto di spegnere le luci di alcuni siti simbolo della città e di altri luoghi per cinque minuti e invita anche privati e attività commerciali a fare altrettanto. “Un’iniziativa simbolica – si legge in una nota del Comune – per dire basta, con determinazione e con forza, a ogni forma di violenza. Episodi come quello del povero Franco ma anche altre recenti e ugualmente gravi come le risse non devono più accadere”.

Ai funerali in programma oggi nel comune romano di residenza di Perlino parteciperà anche il sindaco Leccese.