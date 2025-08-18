ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Insultato durante la processione il presidente del consiglio comunale di Bassiano sporge denuncia

La solidarietà di FdI e della sindaca di Latina Celentano

BASSIANO – La sindaca di Latina Matilde Celentano ha espresso solidarietà al presidente del Consiglio Comunale di Bassiano Jerry Cantali che ha denunciato di essere stato insultato e minacciato sabato 16 agosto  durante la processione di San Rocco che si svolgeva nelle strade della cittadina lepina.

Secondo quanto riferito dalla vittima, mentre portava a spalla la statua del Santo, un uomo a bordo di un’auto, ha iniziato a insultarlo per poi pronunciare frasi minacciose. “Quanto accaduto rappresenta un fatto di estrema gravità, che travalica qualsiasi legittima dialettica politica e si colloca in un clima di intimidazione che non può e non deve trovare spazio nelle nostre comunità”, ha sottolineato in una nota il coordinatore comunale di FdI Bassiano Massimo Avvisati.

