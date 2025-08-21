Aprilia, ferisce con un coltello il figlio 18enne che difende la mamma: arrestato

APRILIA – Aveva ferito il figlio 18enne con la lama di un coltello, “colpevole” di aver difeso la madre dall’ennesima sua aggressione. E’ accaduto a luglio e per l’uomo è scattata ora la misura degli arresti domiciliari. I fatti sono stati ricostruiti dagli agenti del commissariato di Aprilia. Mamma e figli passeggiavano nel centro della città, con loro c’era il nuovo compagno della donna, quando il gruppo è stato affrontato dall’aggressore che ha iniziato ad inveire violentemente nei confronti dell’altro uomo e la situazione è degenerata rapidamente. Poi ha estratto il coltello e ha ferito – per fortuna in maniera superficiale – il figlio più grande, prima di dileguarsi.

Sul posto sono arrivate le Volanti della Polizia che hanno avviato le indagini scoprendo una situazione grave e preoccupante fatta di condotte violente e persecutorie poste in essere dall’ex, il quale, non accettando la fine della relazione, si presentava senza preavviso a casa della donna o nei posti da lei frequentati, seguendola di nascosto nei suoi spostamenti e contattandola ripetutamente per telefono, anche con numeri sconosciuti, per insultarla e minacciarla.

Sulla scorta degli elementi raccolti dalla polizia giudiziaria, il PM della Procura di Latina ha formulato una richiesta di misura cautelare agli arresti domiciliari, che è stata condivisa dal GIP del Tribunale di Latina. La misura emessa nei confronti dell’aggressore accusato di atti persecutori, lesioni personali aggravate e minacce, è stata eseguita dalla polizia nelle scorse ore.