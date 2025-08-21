ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

NUCLEO ISPETTORATO DEL LAVORO

Ispezione in un esercizio commerciale di Bassiano. Maxi sanzione per il titolare

Elevate contravvenzioni per 8mila euro

BASSIANO – Ispezione presso un esercizio commerciale di Bassiano da parte dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina e della Stazione Carabinieri di Bassiano nell’ambito di un servizio per prevenire il fenomeno del caporalato. Durante il controllo, i Carabinieri hanno identificato e vagliato la posizione di 6 lavoratori, riscontrando la presenza di un lavoratore per il quale non era stata inoltrata la comunicazione di assunzione, violazione per il quale è prevista l’applicazione della maxi sanzione per il titolare e la sospensione dell’attività.
Elevate contravvenzioni amministrative per un importo di circa 8.000,00 euro.

