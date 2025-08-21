Ispezione in un esercizio commerciale di Bassiano. Maxi sanzione per il titolare

BASSIANO – Ispezione presso un esercizio commerciale di Bassiano da parte dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina e della Stazione Carabinieri di Bassiano nell’ambito di un servizio per prevenire il fenomeno del caporalato. Durante il controllo, i Carabinieri hanno identificato e vagliato la posizione di 6 lavoratori, riscontrando la presenza di un lavoratore per il quale non era stata inoltrata la comunicazione di assunzione, violazione per il quale è prevista l’applicazione della maxi sanzione per il titolare e la sospensione dell’attività.

Elevate contravvenzioni amministrative per un importo di circa 8.000,00 euro.