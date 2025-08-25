Arriva a Norma il Puntini Fest, il festival teatrale dedicato a bambini e ragazzi



















NORMA – Prosegue l’appuntamento con Puntini Fest, il festival teatrale interamente dedicato ai bambini e ai ragazzi, ideato e organizzato da Matutateatro, in provincia di Latina. Dopo Bassiano, Priverno e Cori, da domani sarà la volta di Norma, la “terrazza dei Monti Lepini”, come è stato ribattezzato il paese grazie alla splendida veduta che si può godere dall’alto della rupe su cui sorge.

Anche qui si terranno tanti spettacoli teatrali, laboratori creativi, giochi e letture dedicati a bambini, ragazzi e famiglie.

Tutti gli appuntamenti in programma a Norma si terranno presso i Giardini Pubblici Annibale Felici, dal 26 al 28 agosto.

IL PROGRAMMA – Martedì 26 agosto si comincia alle 17.30 con l’apertura della Libreria del festival, una libreria specializzata in libri per bambini e ragazzi, realizzata in collaborazione con la Libreria Anacleto di Cisterna di Latina, che sarà presente in tutte le tappe del festival.

Sempre alle 17.30 si terrà il primo spettacolo della giornata: “Lasciami in pace!” della compagnia Matutateatro con Julia Borretti e illustrazioni dell’artista argentina Marina Rivera. Uno spettacolo dedicato alla pace a cui farà seguito un laboratorio creativo durante il quale la stessa illustratrice guiderà i bambini a realizzare un acchiappasogni con i colori della pace.

Alle ore 19 sarà la volta della compagnia Opera Prima con lo spettacolo “A tutte forme”, un viaggio a suon di ritmi e di figure per dar voce alla creatività dei più piccoli. Alle ore 21 si terrà invece uno spettacolo di danza con la compagnia PinDoc dal titolo “Anapoda. Un’avventura a testa in giù”. ANAPODA – dal greco “sottosopra’ – nasce dall’urgenza di capovolgere ogni logica sfidando la percezione visiva ordinaria e giocando con i propri miti e mostri interiori. Due donne dall’aspetto bizzarro trovano una misteriosa borsa. Nel tentativo di appropriarsene, vengono catapultate in un mondo sottosopra, trasportate in un’altra dimensione dove tutto scorre al contrario. Ha inizio così la loro avventura a testa in giù.

Il 27 agosto, dopo i laboratori creativi e teatrali del pomeriggio, alle ore 19 si terrà lo spettacolo “Famiglia Marcovaldo”, proposto dal Teatro della Caduta. Personaggio buffo e melanconico, Marcovaldo e la sua famiglia sono i protagonisti di una serie di favole moderne che presentano scene di vita contemporanea. Lo spettacolo, che ci ridà integralmente cinque delle venti novelle del libro di Calvino, è arricchito da canzoni ispirate alle altre avventure del protagonista. Alle ore 21 andrà in scena la coproduzione Catalyst e Teatro del Cerchio dal titolo “Capitan Coraggio e Madama Avventura”. Non esiste coraggio senza paura e non esiste bambino che non abbia bisogno di entrambi. Nel mondo onirico del protagonista, di nome Alberto, si sfidano Capitan Coraggio e Madama Paura. La loro è come l’eterna lotta tra il bene e il male ma con la consapevolezza che le loro sfide siano necessarie al processo di crescita del bambino. La notte scorre e sta arrivando l’ora della sveglia ma non importa: l’appuntamento è per la notte dopo perché non può esistere il coraggio senza la paura.

Giovedì 28 agosto alle ore 19 saranno di scena i burattini della compagnia Granteatrino di Bari con lo spettacolo “Hansel & Gretel” che alterna atmosfere magiche e fantastiche a scene di puro divertimento e, attraverso la narrazione, affronta temi di grande valore simbolico come la paura dell’abbandono e della solitudine. Alle ore 21 appuntamento invece con “La grotta del Mutamembra”, uno spettacolo proposto da Ruotalibera Teatro che affronta in maniera molto divertente ed insieme profonda, ombre e luci dell’essere umano, ed esplora alcune delle emozioni più forti che vivono in particolare bambini e ragazzi in crescita: la frustrazione e la paura di non essere riconosciuti, la paura di essere quello che si è.

Il festival si concluderà poi a Sezze dal 29 al 31 agosto.

Puntini Fest è realizzato con il sostegno del FNSV (Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo) del Ministero della Cultura e nell’ambito dell’iniziativa Officina Culturale dei Monti Lepini della Regione Lazio, con la partecipazione dei Comuni ospitanti.

Biglietto d’ingresso agli spettacoli teatrali € 5.

Ingresso libero a tutti gli altri eventi.

Per info e prenotazioni (anche WhatsApp) tel. 3286115020

Programma completo su www.matutateatro.it