Ventotene, al via la 44° edizione del Seminario nazionale federalista

VENTOTENE – “Il federalismo in Europa e nel mondo. Verso gli Stati Uniti d’Europa e un nuovo ordine mondiale”, è il focus della 44° edizione del Seminario nazionale di formazione federalista di Ventotene che si aprirà il 31 agosto e chiuderà il 5 settembre organizzato dall’Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli con il Comune di Ventotene grazie alla legge n. 37/1983 della Regione Lazio, con il Patrocinio della Provincia di Latina e, da quest’anno, per la prima volta dopo l’adesione, in collaborazione con l’Associazione delle istituzioni di cultura italiane (AICI).

Tanti gli ospiti delle due sessioni di apertura e chiusura della manifestazione e 8 sessioni formative che saranno animate con la partecipazione di circa 100 studenti e studentesse di tutta Italia grazie a numerose borse di studio e all’impegno diretto dell’Istituto Spinelli.

Il seminario sarà accompagnato anche da appuntamenti culturali serali organizzati dal Comune di Ventotene e dall’Istituto Spinelli in collaborazione con la Libreria Ultima Spiaggia dall’1 al 3 settembre in piazza Castello.

