Di notte nelle acque del Promontorio del Circeo con sup e canoe salvati dalla Guardia Costiera

SAN FELICE CIRCEO – Una bella gita nel mare del Promontorio del Circeo si è trasformata in un incubo per un gruppo di escursionisti a bordo di sei canoe e due sup. La comitiva, composta da tredici persone, è stata tratta in salvo dalla Guardia Costiera di Terracina lunedì sera quando era già buio. A causa delle condizioni del mare repentinamente mutate, della risacca che rischiava di spingerli contro gli scogli, i bagnanti, non riuscivano a tornare a riva e hanno dato l’allarme. La motovedetta della Guardia costiera intervenuta con l’ausilio di un’unità navale di soccorso dei vigili del fuoco, è riuscita a recuperare tutti, infreddoliti e spaventati ma in buone condizioni di salute.