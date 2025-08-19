Latina, rapina in centro a due ragazzi, identificati un 20enne e un 21enne

LATINA – Sono stati identificati gli autori della rapina a due ragazzi avvenuta nel centro di Latina la sera di domenica 17 agosto. I poliziotti delle Volanti della Questura sono intervenuti lunedì sera, a 24 ore circa dai fatti, dopo la chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 arrivata dal padre di una delle vittime, che ha segnalato la presenza, nella stesa zona, degli autori della rapina subita dal figlio. I poliziotti, arrivati sul posto, hanno cercato i due sospetti, li hanno raggiunti e bloccati. Nell’occasione alcuni passanti hanno riferito agli agenti di essere a conoscenza di altre rapine analoghe messe a segno dai due.

Portati in questura per le procedure di identificazione, nei confronti dei due, un 20enne e un 21enne, sarà ora inviata una informativa di reato alla Procura della Repubblica di Latina.