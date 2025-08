Formia e Gaeta aderiscono al protocollo LIFE+ A_GreeNet

Un nuovo passo verso la sostenibilità per le città di Formia e Gaeta, che questa mattina hanno ufficialmente sottoscritto il protocollo LIFE+ A_GreeNet nella suggestiva cornice della Goletta Verde. La firma, avvenuta presso la Sala Sicurezza del Comune di Formia, sancisce l’ingresso delle due amministrazioni nella rete europea per la rigenerazione del verde urbano e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Presenti all’incontro il vicesindaco e assessore al Turismo di Formia Giovanni Valerio, l’assessore Fabio Papa, i sindaci di Gaeta e Itri Cristian Leccese e Andrea Di Biase, insieme a Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, e Dino Zonfrillo, presidente del Circolo Verde Azzurro Sud Pontino.

Il progetto LIFE+ A_GreeNet, co-finanziato dall’Unione Europea e promosso da Legambiente, mira a sviluppare politiche urbane sostenibili tramite l’uso di strumenti tecnologici come il webGIS, la condivisione dei dati ambientali, la pianificazione partecipata del verde e l’introduzione del Contratto di Forestazione Urbana.

«Con questa firma continuiamo il nostro impegno per una città sempre più verde e pronta a rispondere alle sfide del clima», ha dichiarato il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, che ha ricordato come il protocollo si inserisca in un percorso strategico già avviato, tra cui la recente Bandiera Blu e l’atto per l’Area Marina Protetta.

Soddisfazione anche da parte del vicesindaco Giovanni Valerio: «La presenza di Legambiente e dei rappresentanti territoriali conferma quanto sia fondamentale fare rete tra enti e cittadini per costruire un futuro sostenibile».

L’adesione al protocollo segue altri importanti riconoscimenti per Formia: la Bandiera Blu ricevuta lo scorso maggio, l’approvazione per l’istituzione dell’Area Marina Protetta tra Monte di Gianola e la foce del Rio Santa Croce e il riconoscimento come Comune amico delle tartarughe marine, nell’ambito del progetto Life Turtlenest.