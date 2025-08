Comune di Latina, tensioni in maggioranza: la sindaca Celentano annuncia la convocazione di un tavolo politico

Momento critico all’interno della maggioranza che sostiene la sindaca di Latina, Matilde Celentano. In una nota la prima cittadina interviene duramente per denunciare comportamenti che ritiene lesivi della stabilità amministrativa e della coerenza politica del suo governo: “Non posso accettare che un assessore, mio delegato fiduciario, possa contraddirmi e delegittimare il mio operato”, scrive Celentano, senza citare direttamente l’assessore Franco Addonizio, destinatario implicito delle accuse.

Al centro dello scontro c’è la questione Abc, l’Azienda per i beni comuni che gestisce il servizio di raccolta rifiuti. Durante l’ultimo consiglio comunale, proprio sulla proposta di deliberazione per il riallineamento dei compensi da corrispondere all’azienda, alcuni esponenti della maggioranza si sono espressi in modo difforme rispetto alla linea indicata dal sindaco. Una spaccatura che ha messo in discussione l’unità della coalizione di centrodestra, sollevando dubbi sulla reale capacità della giunta di procedere compatta nel portare avanti il programma elettorale.

“La situazione politica che si è venuta a creare – scrive la sindaca – sta generando rallentamenti nel raggiungimento degli obiettivi programmatici. E questo non lo posso consentire”. Celentano rivendica il ruolo di garante dell’accordo politico stretto con gli elettori e richiama alla responsabilità le forze che compongono la maggioranza. Per questo, annuncia la convocazione nei prossimi giorni a Latina di un tavolo di confronto con i coordinatori regionali dei partiti che sostengono la coalizione. Un passaggio che appare necessario per tentare di superare quella che la stessa Celentano definisce un “attuale momento critico” e rilanciare l’azione amministrativa, in una fase in cui sono in gioco progetti strategici per la città, finanziati per circa 100 milioni di euro: dalla riqualificazione del parco Falcone e Borsellino alla Cittadella giudiziaria, dal nuovo impianto sportivo del quartiere Q4 alla ricostruzione dell’ex Icos.