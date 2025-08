Genovese, Ozpetek, Giraud e Muti a San Felice Circeo per la rassegna “Un mare di Cinema”

LATINA – Prenderà il via domani, 5 agosto, a San Felice Circeo, la rassegna “Un mare di Cinema”, organizzata dal Comune con la Pro Loco (a ingresso libero). Nel centro storico, fino al 12 agosto, cinque serate con proiezioni e protagonisti del mondo del cinema.

Si comincia il 5 agosto con Flow – Un mondo da salvare (Oscar 2025). Per la serata, i primi 150 bambini che assisteranno alla proiezione riceveranno in regalo un gelato (il ritiro del ticket all’ingresso). L’appuntamento è in Piazza Lanzuisi alle 21:30

Stessa location nel centro storico e stesso orario l’8 agosto per l’incontro con il regista Paolo Genovese e la proiezione del suo ultimo film Follemente con Edoardo Leo e Pilar Fogliati;

il 9 agosto, l’atteso incontro con il regista Ferzan Özpetek, e la proiezione del suo Diamanti (alle 19,30 e alle 22,30 al cinema Anna Magnani, ingresso su prenotazione);

l’11 agosto il pubblico potrà dialogare con l’attrice Michela Giraud in occasione della proiezione di Flaminia.

L’ultimo appuntamento è in programma il 12 agosto, protagonista Ornella Muti, che racconterà la sua esperienza di attrice in una serata dal titolo” Racconti di cinema”.