West Nile, un altro decesso al Goretti di Latina: muore un 77enne

LATINA – Un uomo di 77 anni è deceduto presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina a causa del virus West Nile. Il paziente, ricoverato in gravi condizioni dal 17 luglio, soffriva di patologie croniche pregresse. Si tratta del quinto decesso legato al virus West Nile nel Lazio. La notizia è stata diffusa questa mattina dalla Regione.

Intanto il Comune di Latina il più colpito, annuncia nuove disinfestazioni e precisamente il terzo ciclo di disinfestazione adulticida contro le zanzare. Comincerà l’11 agosto e andrà avanti fino al 13 agosto. Si tratta di cinque interventi, che si svolgeranno in orario compreso tra le 23 e le 4. “Per quanto riguarda la disinfestazione larvicida, invece, la ditta affidataria del servizio – dicono dal Comune di Latina – ha già concluso quattro cicli, iniziati anche questi nel mese di aprile, è in corso il quinto, a cui ne seguiranno altri quattro per un totale di nove. Oltre agli interventi ordinari, sul territorio vengono puntualmente svolti interventi straordinari nelle aree presunte di contagio dal virus West Nile segnalate dalla Asl”.