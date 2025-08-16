Incendio a Campo Soriano, distrutti un’attività, case e auto. Danni al patrimonio ambientale

TERRACINA – Si contano di danni a La Fiora e Campo Soriano, non solo quelli al patrimonio ambientale. Un’attività, alcune case e alcune auto sono state raggiunte dalle fiamme e distrutte dall’incendio che il 14 agosto ha investito la zona impegnando per tutta la notte vigili del fuoco e protezione civile, con i mezzi aerei fin quando c’è stata luce. Il sindaco di Terracina Francesco Giannetti esprime “profonda indignazione, qualora venissero accertate le responsabilità, per chi ha causato tutto questo mettendo in pericolo le vite umane dei residenti e dei soccorritori tutti”, scrive in un post sui social, rinnovando solidarietà e vicinanza “a tutti quelli che hanno subito danni e perdite per questi roghi, che ho già avuto modo di esprimere di persona questa notte”.