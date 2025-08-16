Investimento mortale, Celentano: “La morte di Federico Salvagni ferita incolmabile”

LATINA – “È con il cuore profondamente addolorato che ho appreso la notizia della tragica e prematura scomparsa di Federico Salvagni. La morte di un ragazzo così giovane, nel pieno della sua vita, rappresenta una ferita incolmabile per la sua famiglia, per i suoi amici e per l’intera comunità. A nome mio, e dell’intera Amministrazione comunale di Latina, desidero esprimere le più sentite condoglianze e la più profonda vicinanza alla famiglia Salvagni in questo momento di indicibile dolore. Non ci sono parole sufficienti per lenire una perdita così grande”. Sono le parole della sindaca di Latina Matilde Celentano dopo l’investimento mortale dell’adolescente di Latina che avvenuto la mattina di Ferragosto a Terracina.

“Quanto accaduto nella notte di Ferragosto, lungo la provinciale che collega San Felice Circeo a Terracina – aggiunge Celentano – , ci lascia sgomenti e ci impone una riflessione seria e dolorosa sulla sicurezza delle nostre strade e sul rispetto delle regole. Un plauso alle forze dell’ordine per aver rintracciato, a poche ore dall’accaduto, il conducente del veicolo che ha travolto e ucciso il 16enne di Latina. Che la giustizia faccia il suo corso e che vengano accertate tutte le responsabilità. Invito tutti a stringersi attorno alla famiglia di Federico, offrendo supporto e solidarietà. È in momenti come questi che la nostra comunità deve dimostrare la sua forza e la sua capacità di unirsi nel dolore e nella condivisione”.