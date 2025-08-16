Incendio Borgo Santa Maria, Astral chiude il ponte chiuso: la viabilità alternativa











LATINA – Astral, con un’ordinanza pubblicata nella serata di ieri, ha disposto la chiusura del ponte stradale al km 5+115 della strada provinciale 38 Borgo Piave Acciarella al fine di procedere alle indagini necessarie per valutare le condizioni dell’opera e verificare l’utilizzo della stessa in condizioni di sicurezza da parte degli utenti della strada. La misura è stata necessaria in seguito all’incendio che si è verificato il 13 agosto 2025 che ha interessato la struttura del ponte stradale.

Contestualmente viene ordinata la chiusura della S.P. 38 Borgo Piave Acciarella tra il km 4+900 e il km 5+400.

La viabilità alternativa è stata individuata in due itinerari, uno per gli autoveicoli e il secondo esclusivo per i mezzi pesanti con

carico superiore alle 3,5 tonnellate.

Itinerario 1 – Per i veicoli provenienti dalla direzione di marcia Nettuno – Latina, i conducenti, giunti alla rotatoria di Borgo Santa Maria, dovranno, al fine di arrivare nuovamente alla SP38, svoltare a destra sulla SP18, arrivare alla rotonda della SP42 e prendere la terza uscita (a sinistra), giunti alla rotonda di Borgo Sabotino (intersezione con la SP40), prenderanno la terza uscita (a sinistra) ed infine all’intersezione con Via Cerreto

la Croce dovranno nuovamente svoltare a sinistra per giungere nuovamente sulla SP38 che troveranno sulla loro destra. Per i provenienti dalla direzione di marcia Latina – Nettuno, i conducenti, giunti a circa al km 4.4 della SP38, troveranno la segnaletica di chiusura, saranno pertanto obbligati a svoltare a sinistra imboccando Strada Cerreto la Croce e, al primo incrocio, svoltare a destra alla intersezione con la SP40, giunti poi alla rotonda di Borgo Sabotino (intersezione con la SP42), prenderanno la prima uscita (a destra), per poi immettersi sulla SP18 alla successiva rotonda imboccando la prima uscita a destra fino a raggiungere nuovamente la rotonda di Borgo Santa Maria.

Itinerario 2 – I mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate, se provenienti da Borgo Piave (direzione di marcia Latina – Nettuno), saranno obbligati a svoltare a sinistra, dopo il cavalcavia, in via Missiroli per prendere la SP40 (Strada Sabotino) e percorrerla fino a ricongiungersi con l’itinerario 1. Pertanto, all’incrocio con Strada Cerreto la Croce proseguiranno dritti, giunti poi alla rotonda di Borgo Sabotino (intersezione con la SP42), prenderanno la prima uscita (a destra), per poi immettersi sulla SP18 alla successiva rotonda imboccando la prima uscita a destra fino a raggiungere nuovamente la rotonda di Santa Maria. Per i mezzi provenienti da Nettuno (direzione di marcia Nettuno – Latina), utilizzeranno l’itinerario 1, arrivando fino alla Via Missiroli, dove potranno dirigersi verso la Via Pontina. Si precisa che, nel tratto di strada della SP38 interdetto, sarà comunque consentito ai mezzi superiori alle 3,5 tonnellate di transitare ai soli fini lavorativi nella strada interdetta con divieto, comunque, di transito sul ponte.