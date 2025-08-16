Pontinia, si ribalta col trattore e si frattura una gamba

Grave incidente sul lavoro questa mattina a Pontinia, in località Gricilli, dove un agricoltore è rimasto ferito dopo il ribaltamento del trattore con cui stava arando un campo. L’uomo ha riportato una frattura alla gamba ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo agricolo che, per motivi ancora in fase di accertamento, si è inclinato su un lato schiacciandolo. Un collega presente al momento dell’incidente ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri di Pontinia. Considerate le condizioni dell’infortunato, è stata fatta decollare l’eliambulanza, atterrata direttamente nel campo: dopo le prime manovre di stabilizzazione, l’uomo è stato trasferito d’urgenza al nosocomio del capoluogo pontino.