Incendio in un garage di viale Pier Luigi Nervi, coinvolti alcuni veicoli

Paura in viale Pier Luigi Nervi a Latina, dove nel primo pomeriggio si è sviluppato un incendio all’interno di un garage condominiale. Le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, hanno coinvolto alcuni veicoli parcheggiati danneggiando anche il controsoffitto. Sul posto sono intervenuti inizialmente i Carabinieri della stazione di Latina Scalo e del nucleo Radiomobile che hanno evacuato gli appartamenti in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Allertata anche la polizia locale per la messa in sicurezza dell’area. Non si registrano feriti, dopo lo spegnimento del rogo i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo prima di far rientrare le famiglie nelle loro abitazioni.