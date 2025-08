Incidente sulla Pontina ad Aprilia, ferita una donna in gravidanza. Caos rientro

APRILIA – Una donna in stato di gravidanza è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla Pontina ad Aprilia intorno alle 19 di ieri sera all’altezza del ristorante Tuca Tuca. Viaggiava a bordo di una delle due auto entrate in collisione, una fiat Panda e una Peugeot 5008 che procedevano sulla corsia nord dell’arteria, in direzione di Roma. Nello scontro l’auto più grande, su cui viaggiava la giovane, si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale di Terracina ed Aprilia. La donna incinta è stata trasferita in ospedale a bordo di un’eliambulanza atterrata sull’arteria, ferito anche il conducente dell’utilitaria. A quell’ora, con il rientro dalle località di mare, sul tratto si sono formate lunghe code.