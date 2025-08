Viola il divieto di avvicinarsi a genitori e nonna: arrestata donna di 35 anni

TERRACINA – Si è resa autrice di ripetute violenze nei confronti dei suoi più stretti familiari, per questo motivo è stata sottoposta al divieto di avvicinarsi ai genitori e alla nonna. Ieri, però, ha violato l’ordine del giudice ed è stata arrestata a Terracina, per la seconda volta nell’arco di due settimane, una donna di 35 anni. Sottoposta alla misura restrittiva con applicazione del braccialetto elettronico doveva tenersi lontana dai luoghi frequentati dalle sue vittime con particolare riguardo alla casa di famiglia. Invece i carabinieri l’hanno trovata nell’appartamento in cui vivono i suoi parenti. E’ stata quindi arrestata e portata nel carcere di Rebibbia.