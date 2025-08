Latina, minaccia di morte l’ex e le incendia l’auto: arrestato

La Polizia di Stato di Latina ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo del 1972, accusato di maltrattamenti in ambito familiare e incendio doloso ai danni della sua ex compagna. Il provvedimento arriva al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica. L’uomo è indagato per una serie di condotte persecutorie protrattesi anche dopo la fine della convivenza, legate alla gestione condivisa del figlio minore. Secondo quanto emerso, avrebbe ripetutamente molestato e minacciato la donna, generando in lei uno stato di grave ansia e paura. Le molestie si manifestavano attraverso continui messaggi, telefonate offensive, minacce di percosse e di morte, ma anche atti intimidatori come l’incendio doloso dell’autovettura della vittima, avvenuto a giugno. Nonostante fosse già sottoposto a procedimento penale per maltrattamenti, e destinatario di un ammonimento del Questore di Latina, l’indagato avrebbe proseguito nei comportamenti violenti, aggravando progressivamente la gravità delle sue azioni. Le prove raccolte – tra cui intercettazioni, testimonianze e accertamenti tecnici – hanno permesso di collegare l’incendio del veicolo all’uomo, evidenziando un quadro di reiterate vessazioni. La misura cautelare è stata disposta per garantire la sicurezza della vittima. La Polizia di Stato ha confermato che le attività investigative proseguiranno, con l’obiettivo di assicurare protezione alle persone coinvolte e contrastare efficacemente simili reati.