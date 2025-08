Terracina, avviso orale per quattro minori stranieri

Il Commissariato di Polizia di Stato di Terracina ha intensificato le attività di prevenzione contro la delinquenza giovanile. Nei giorni scorsi, il Questore di Latina ha emesso quattro avvisi orali nei confronti di altrettanti minorenni, tutti cittadini stranieri ospiti di una casa famiglia del territorio. Il provvedimento è scaturito da un episodio avvenuto alcune settimane fa presso un noto stabilimento balneare di Terracina. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo la segnalazione di un’aggressione ai danni di due giovani donne. Secondo la ricostruzione fornita dalle vittime, i quattro ragazzi le avrebbero seguite fino allo stabilimento e, dopo essere stati invitati ad allontanarsi da alcuni amici delle giovani, avrebbero reagito con violenza. Uno di loro, in particolare, avrebbe anche brandito un coltello. Gli agenti del Commissariato, intervenuti prontamente, sono riusciti a rintracciare il gruppo poco distante dal luogo dell’aggressione. I quattro sono stati riconosciuti dalle vittime e identificati. Alla luce della gravità del comportamento e nell’ottica di una strategia preventiva, il Questore ha disposto l’emissione dell’avviso orale, una misura prevista per segnalare formalmente a soggetti ritenuti pericolosi l’obbligo di attenersi alla legge. Si tratta di un monito ufficiale che può essere accompagnato da ulteriori misure di controllo e supporto. Contestualmente, è stata inoltrata una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che valuterà eventuali provvedimenti giudiziari a carico dei ragazzi coinvolti.