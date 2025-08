Latina, ordinanza del Sindaco per il quartiere Nicolosi

Il Sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per fronteggiare le situazioni di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica nel quartiere Nicolosi, con particolare attenzione all’area della stazione delle autolinee. Il provvedimento, in vigore per 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, nasce a seguito delle segnalazioni dei cittadini, delle evidenze raccolte dalla Polizia Locale e dal lavoro della commissione consiliare sulla sicurezza. L’ordinanza prevede il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in strade, piazze, giardini e aree pubbliche del quartiere, fatta eccezione per le zone autorizzate o per il trasporto verso abitazioni private. Inoltre, impone la chiusura, dalle 20.00 alle 6.00, di tutti gli esercizi che vendono o somministrano alcolici, inclusi i distributori automatici. Restano esclusi dal divieto i ristoranti (limitatamente al servizio al tavolo o consumo sul posto), le consegne a domicilio e gli eventi autorizzati dal Comune. Le vie interessate sono diverse, tra cui via Villafranca, via Curtatone, via Corridoni, piazza Mentana, via Pasubio e via Giulio Cesare.

«Una misura straordinaria ma necessaria – ha spiegato il sindaco – per garantire sicurezza, decoro urbano e il diritto al riposo dei residenti in un’area storicamente importante e attraversata ogni giorno da centinaia di viaggiatori». Le sanzioni per chi viola l’ordinanza ammontano a 500 euro, con possibilità di sospensione dell’attività in caso di reiterazione. I controlli saranno affidati alla Polizia Locale, con il supporto delle forze dell’ordine.