Terracina, emergenza rifiuti: potenziati i controlli e in arrivo le Guardie Ambientali

Emergenza rifiuti a Terracina, dove l’amministrazione comunale ha annunciato un pacchetto di misure urgenti per contrastare l’abbandono selvaggio dei rifiuti, sempre più diffuso in centro e nelle periferie. Ieri, presso il Comune, si è tenuta una riunione operativa convocata dall’Assessore all’Ambiente Maurizio Casabona, alla presenza del Sindaco Francesco Giannetti, del Comandante della Polizia Locale Mauro Renzi, di dirigenti comunali e dei responsabili della società De Vizia. Al centro dell’incontro, la necessità di intervenire con azioni concrete e immediate. Tra le decisioni assunte: l’istituzione urgente delle Guardie Ambientali, che si occuperanno di controllare e sanzionare gli abbandoni di rifiuti e altre violazioni ambientali; il potenziamento della videosorveglianza con nuove telecamere da installare nei punti critici; controlli più rigorosi sui conferimenti; una campagna di sensibilizzazione porta a porta a cura degli operatori De Vizia; infine, l’applicazione di sanzioni in caso di violazioni reiterate. Il Comune ricorda che i mastelli possono essere ritirati presso il point di Piazza Mazzini o richiesti via e-mail, e che è attiva l’app gratuita Junker per facilitare la raccolta differenziata e inviare segnalazioni.

«Da oggi si cambia passo – ha dichiarato l’assessore Casabona –. Il rispetto delle regole non è più un’opzione, ma un dovere. Terracina merita decoro e legalità».