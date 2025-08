Legge sul litorale, da Defr e assestamento di bilancio altri 4 ml per il litorale pontino

LATINA – “Con Defr e assestamento di bilancio arrivano ulteriori fondi per i nostri territori”. Lo annuncia con una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio.

Si tratta di 4 milioni di euro aggiuntivi per rifinanziare la legge sul litorale. “Questa somma – spiega Tiero – consentirà di finanziare tutti i progetti presentati dai Comuni costieri e ammessi in graduatoria. Saranno quindi finanziati anche i seguenti progetti riguardanti la provincia di Latina: Minturno (1,35 milioni per il Parco del mare- Re-inventare la costa: Recupero sostenibile e innovazione architettonica), Itri (650.000 euro per il Progetto di recupero e riqualificazione dell’arenile di Punta dello Scarpone), Fondi (1,12 milioni di euro per l’Intervento per la manutenzione, pulizia e messa in sicurezza degli accessi all’arenile e del retroduna), Gaeta (1 milione per l’Intervento di sistemazione e valorizzazione del Molo S.Maria nel quartiere S. Erasmo – Opere di Completamento). Si tratta di oltre 4 milioni di euro che si sommano agli oltre 5 milioni riguardanti progetti ritenuti subito ammissibili. Ben 6 sono riferiti ai Comuni pontini di San Felice Circeo (1.546.000 euro per il progetto Blue Economy, intervento di completamento al Parco del lungomare di Circe), Formia (1,2 milioni per il completamento della riqualificazione della riviera di Levante), Sabaudia (1 milione per l’intervento di riqualificazione, accessibilità e fruibilità del lungomare), Sperlonga (1 milione per la messa in sicurezza, pulizia e valorizzazione delle aree costiere del Comune), Ponza (275.000 euro per il Piazzale Belvedere Giancos) e Latina (635.000 euro per la manutenzione e valorizzazione della Marina, da Capoportiere a FoceVerde)”, conclude Tiero ringraziando “l’assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli per il grande lavoro svolto e finalizzato alla crescita degli investimenti e delle opportunità per il litorale laziale”.