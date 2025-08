Ponza, scontro in mare tra gommone e motoscafo: due feriti

PONZA – Grave incidente in mare nel pomeriggio di venerdì a Ponza. Due imbarcazioni, un gommone e un motoscafo di 12 metri si sono scontrate nel tratto compreso da l’isolotto di Gavi e Zannone. Feriti – secondo quanto si apprende – un uomo e la giovanissima figlia entrambi soccorsi dalle motovedette della Guardia costiera e portati sull’isola da dove sono stati poi trasferiti in eliambulanza rispettivamente al Goretti di Latina e al Bambino Gesù. Non si hanno al momento altri particolari su quanto accaduto. Quindici giorni fa uno yacht da 22 metri era finito contro la scogliera di Cala Cecata.