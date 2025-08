Marina di Minturno, bagnino 18enne salva due bambini trascinati dalla corrente

MINTURNO – Un altro salvataggio in mare è stato portato a termine con successo ieri nel sud pontino. Stavolta è stato un bagnino di 18 anni originario di Spigno Saturnia a mettere al sicuro alcuni bambini che erano in pericolo davanti al 2° Lido della Marina di Minturno. I bagnanti di 7 e 10 anni si erano allontanati da riva e in breve tempo erano stati letteralmente risucchiati dalla corrente e spinti verso la scogliera. Provvidenziale l’intervento dell’assistente bagnanti, Fabiano Andruzzio che li ha raggiunti a nuoto riportandoli a riva, aiutato nell’ultimo tratto anche dal titolare del chiosco L’Oasi. Il bagnino è uno studente dell’istituto Nautico Caboto di Gaeta.

“Un plauso al nostro giovane concittadino Fabiano Andruzzio, che lo scorso fine settimana, lungo il tratto di mare nei pressi del lido L’Oasi, a Marina di Minturno, è intervenuto tempestivamente per salvare due bambini di sette e dieci anni trascinati dalla corrente verso gli scogli. Grazie alla sua prontezza ha evitato il peggio e riportato i piccoli in salvo”, ha scritto in un post il Comune di Spigno Saturnia.