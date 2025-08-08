Notte di San Lorenzo, all’Appeal Beach arrivano Martufello e Pamela Prati

LATINA – Domenica 10 agosto dalle ore 18:30, l’Appeal Beach, secondo chiosco sul lungomare di Latina, all’interno del Parco Nazionale del Circeo, la classica Notte di San Lorenzo vedrà protagonista assoluto Martufello, autentico simbolo della comicità italiana, che celebra 50 anni di carriera tra teatro, televisione e cabaret. Un traguardo straordinario per un artista amato da intere generazioni, che sarà festeggiato come merita: tra applausi, emozioni e tanto divertimento. Con lui ci sarà Pamela Prati, alla quale è stato affidato anche un videomessaggio di invito alla serata.

Ad accogliere gli ospiti sarà l’imprenditore Giuseppe Pastore, fondatore di Oasi Appeal, promotore di una nuova visione di intrattenimento che unisce bellezza del territorio, valorizzazione artistica e spirito conviviale.

Ingresso libero. Consigliata la prenotazione al n. 392.9163366