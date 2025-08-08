Sezze piange la professoressa Simona Santia

SEZZE – Grande cordoglio a Sezze per la scomparsa giovedì 7 agosto della professoressa Simona Santia, 42 anni, moglie del consigliere comunale e medico di medicina generale della città lepini, Luigi Rieti. I funerali sono stati celebrati questo pomeriggio alle 16, nella chiesa di Santa Lucia. Tanti i messaggi per ricordarla, per ricordare la sua bella voce di cantante, il suo impegno e la sua forza vitale, fino all’ultimo nonostante la malattia.

“Ci stringiamo con affetto e profonda commozione al nostro caro Luigi Rieti, alla sua famiglia e a tutti i cuori che hanno amato Simona – scrive in un post il sindaco Lidano Lucidi – Simona, sei ora parte della musica del silenzio, tra i cherubini dove siedi leggera, come luce. Il Padre accoglie i tuoi occhi di cielo, il tuo canto brillante, il tuo cuore di madre e di sposa. Il tuo amore resta inciso nei giorni di chi ti ha amato. Con rispetto, dolore e infinita gratitudine, ti custodiamo nel cuore”.

Dall’Istituto Pacifici De Magistris il ricordo di una “docente di elevata preparazione umana e professionale”. “La sua scomparsa – si legge in una breve nota – lascia in tutti noi un senso di profonda tristezza ma anche la gioia di averla avuta tra noi. Averla conosciuta è stato un grande onore”.

“La prematura scomparsa di Simona Santia ha scosso la comunità di Sezze. Ha scosso, in maniera particolare, tanta parte della nostra generazione che da tanti anni ha conosciuto e conosce le qualità di Simona: la sua dolcezza, i suoi valori, la sua generosità, l’attaccamento alla famiglia, la capacità di combattere che ha con grande forza e dignità dimostrato negli ultimi anni.

Abbiamo conosciuto anche la sua splendida voce, attraverso la quale sapeva tanto emozionare”, è il pensiero del consigliere regionale Salvatore La Penna.

Commovente il ricordo del marito: “Sono sicuro che adesso sei già arrivata nel Regno dei Cieli e sei lì a parlare con Gesù e con tutti i tuoi cari defunti che come te hanno creduto nel Salvatore. Sei stata sempre fedele alla parola di Dio e qualche giorno fà mi dicesti queste commuoventi parole: “non piangete per me, non disperate, perché quando raggiungerò Gesù…Lui mi darà una nuova vita”.