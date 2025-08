Paura in mare aperto tra Ponza e Isola d’Elba, uomo cade da uno yacht: salvato dopo ore di ricerche

PONZA – Cade in mare e viene rapidamente trascinato via dalla corrente fino a sparire dalla vista del comandante di un motoscafo di 16 metri con cui si trovava in navigazione tra Ponza e l’isola d’Elba. E’ quanto accaduto ieri pomeriggio nel tratto di mare aperto al largo della costa di Civitavecchia. A dare l’allarme alla Capitaneria di porto il diportista che spiegava che durante le operazioni di riparazione di un’avaria dell’imbarcazione si accorgeva che l’altro membro dell’equipaggio non era più a bordo, probabilmente caduto in acqua.

Sul posto per le ricerche si sono mossi cinque mezzi di soccorso in mare e un mezzo aereo: la sala operativa della capitaneria di porto di Civitavecchia disponeva l’uscita della motovedetta CP 305 e del battello pneumatico GC B118 oltre al mezzo nautico dell’ Ufficio Locale Marittimo di Santa Marinella il battello GC B120. A raggiungere l’area di ricerca anche un elicottero dei vigili del fuoco di Roma assegnato al rientro da un precedente intervento e l’equipaggio della moto barca dei vigili del fuoco di stanza a Civitavecchia. In emergenza anche i sommozzatori del gruppo DOLPHIN di Santa Marinella.

Erano le 18 circa quando l’uomo è stato avvistato da una bagnante, era a circa 500 metri a largo dello stabilimento Little Paradise e si sbracciava chiedendo aiuto. Sono stati due bagnini di uno stabilimento della zona, il Little Paradise a raggiungerlo per primo con un pattino di salvataggio. Il naufrago era vigile ma esausto, ed è stato recuperato in discrete condizioni generali e poi trasferito al porticciolo turistico di santa Marinella per le cure mediche del caso.