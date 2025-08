Caso Abc, dopo la dura nota della sindaca Celentano contro Addonizio, Noi Moderati risponde: “Noi leali al programma”

LATINA – Noi Moderati risponde alle dure dichiarazioni ufficializzate con una nota dalla sindaca di Latina Matilde Celentano che a proposito delle posizioni espresse anche nel turbolento consiglio comunale su Abc di giovedì scorso, ha fortemente censurato l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio dicendo di non poter “accettare che un assessore, mio delegato fiduciario, possa contraddirmi e delegittimare il mio operato” e annunciando a stretto giro una verifica di maggioranza.

Secondo Noi Moderati che sostiene da sempre la maggioranza al Comune di Latina quella della sindaca è una “versione che genera confusione”. Il gruppo consiliare e la segreteria provinciale sono solidali con l’assessore all’Ambiente e ricordano in una nota “come il programma del Sindaco sottoscritto da tutti i partiti prevedesse per la gestione dei rifiuti la continuità della Azienda speciale ABC, la sua trasformazione in spa e multiservizi, la implementazione dei servizi affidati”. A questo proposito – sottolineano – “l’Assessore Addonizio in due anni si è battuto strenuamente a difesa di questo programma mentre vedeva continuamente minato il percorso dal settore finanziario e da altri partiti che si dichiaravano favorevoli alla privatizzazione della Azienda pubblica….fino a qualche settimana fa, quando la linea di chi ritiene opportuna la liquidazione della Azienda non è cominciata a prevalere”. Aggiungono di aver appreso “con favore le parole pronunciate di nuovo dalla Sindaca ieri di fronte alle maestranze di Abc” che confermavano di fatto la linea del sostegno all’Azienda pubblica.

Noi Moderati fa poi un esplicito riferimento alla delibera approvata nello scorso consiglio da una parte della maggioranza, quella sulle modifiche all’art.8 “avente ad oggetto la modifica del corrispettivo del contratto di servizio con effetti retroattivi (e non solo)” e su cui l’assessore Addonizio, in adesione alla linea del partito, si è dichiarato contrario “per ragioni tecniche, giuridiche e politiche”. “Confermiamo – si legge in una nota – la nostra linea illustrata con grande equilibrio dal nostro Capogruppo in Consiglio di assoluta contrarietà perché lo riteniamo atto illegittimo, privo di coerenza giuridica e rispetto delle più elementari norme del diritto, foriera peraltro di rischi seri per la tenuta dell’equilibrio finanziario della Azienda, di gravi responsabilità per il CDA, di un netto cambio di rotta rispetto al programma sindacale”.

Si attende ora il confronto chiesto proprio dalla prima cittadina con i vertici regionali di tutti i partiti di maggioranza.