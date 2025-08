Pontinia si prepara alla “Notte in Bianco” del 9 agosto

Conto alla rovescia per la terza edizione della “Notte in Bianco” a Pontinia, in programma sabato 9 agosto dalle ore 20 fino a tarda notte. L’evento, promosso dall’associazione P.cap, si presenta quest’anno con una formula ancora più articolata, con tante novità rispetto alle edizioni precedenti. Per le vie cittadine sarà attivo un trenino con nove fermate, pensato per accompagnare i visitatori lungo un percorso che attraversa le principali aree del centro, animate da intrattenimenti, spettacoli e iniziative a cura delle attività commerciali locali. Le strade coinvolte saranno più numerose rispetto allo scorso anno: da via Cavour a piazza Indipendenza, passando per via Cesare Battisti e via Corridoni, fino alla Torre Idrica con il “Tower Festival”. Il percorso continuerà verso i centri commerciali Marconi e Pasubio, per poi toccare anche via Napoli e viale Italia. L’associazione P.cap invita tutta la cittadinanza e i visitatori a partecipare all’evento, che si preannuncia come una grande festa collettiva, capace di valorizzare il tessuto commerciale e sociale del territorio.

In attesa della Notte in Bianco, l’associazione dà appuntamento a mercoledì 6 agosto alle ore 20.30 presso il Parco dell’Ottantesimo per una festa dedicata all’inaugurazione dell’ultima panchina installata grazie al progetto regionale “Reti di Imprese”, con il supporto del Comune. L’opera è un simbolico regalo alla città in occasione del suo 90esimo anniversario. Per l’occasione, l’associazione offrirà a tutti i presenti un apericena per condividere una serata conviviale all’insegna della partecipazione.