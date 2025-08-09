Cisterna Volley, conto alla rovescia per la nuova stagione: raduno il 20 agosto

Dieci giorni al raduno del Cisterna Volley: il 20 agosto la squadra si ritroverà presso il Ninfa Poliambulatorio, in via Carlo Rosselli a Cisterna, per le visite mediche, prima di dare il via agli allenamenti. Il coach Daniele Morato si dice soddisfatto della rosa allestita: «Abbiamo creato un mix tra giovani talentuosi e giocatori esperti, tutti con la stessa voglia di fare bene. All’inizio saremo a ranghi ridotti, ma partiremo rigenerando i giocatori a livello fisico, poi lavoreremo sui sistemi di gioco e, quando saremo al completo, ci concentreremo sulla parte tecnico-tattica». Per Morato, il lavoro quotidiano e l’entusiasmo sono la chiave: «Bisogna capire prima la persona e poi il giocatore. La priorità è il bene della squadra e la preparazione conta anche sul piano emotivo. Non vedo l’ora di iniziare».

Grande fiducia anche dal direttore sportivo Candido Grande: «Con la fine dello scorso campionato si è chiuso un ciclo e ne è iniziato un altro, con un coach giovane e preparato. Abbiamo portato giocatori di livello e giovani promettenti, centrando gli obiettivi. Le incognite ci sono, ma siamo consapevoli di aver fatto bene. Ora vogliamo partire con l’entusiasmo di sempre».