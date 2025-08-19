San Felice Circeo: individuato l’autore della violenta aggressione all’esterno di un locale della movida

SAN FELICE CIRCEO – Individuato l’autore della violenta aggressione avvenuta verso a luglio all’esterno di un locale di San Felice Circeo. Erano del 3 del mattino, quando il locale si stava avviando alla chiusura, e due ragazzi avevano provato ad approcciare due ragazze. Un gruppo di giovani li presenti li ha invitati ad andarsene e, tra questi, quattro di loro li hanno avvicinati con l’evidente scopo di intimorirli. Improvvisamente, senza alcun apparente motivo, uno dei quattro ha sferrato un violento pugno a uno dei due procurandogli la frattura della mandibola. La polizia di Terracina attraverso l’acquisizione di numerosi video registrati dai partecipanti alla serata e le successive testimonianze da parte di decine di persone hanno individuato il responsabile, un giovane terracinese classe 2009. Sono al vaglio eventuali responsabilità dei tre ragazzi che lo avevano “spalleggiato”, anche loro identificati. Nei suoi confronti il Questore di Latina ha inoltre adottato una delle misure di prevenzione previste proprio per contrastare i fenomeni violenti commessi nei luoghi della movida, il Daspo Willy per anni tre.