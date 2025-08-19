“Federico orgoglio e amore eterno”: la scritta trainata da un aereo durante i funerali del 16enne investito e ucciso a Terracina

LATINA – Un aereo sorvola la chiesa del Sacro Cuore a Latina mentre sono in corso le esequie di Federico Salvagni, il 16 enne travolto e ucciso da un’auto pirata sulla provinciale per Terracina. In cielo il velivolo ultraleggero traina lo striscione con la scritta: “Federico orgoglio e amore eterno” e un cuore rosso. Nel messaggio, voluto dalla famiglia per l’ultimo saluto allo studente del Marconi morto a Ferragosto mentre tornava a piedi da una festa con il fratello e un amico, c’è tutto il senso dell’immane della perdita per la giovane vita spazzata via in un attimo.

Presenti accanto a familiari e amici, studenti e insegnanti del Marconi, e l’Associazione familiari e vittime della Strada che in una lettera aperta ha chiesto anche interventi per la sicurezza della strada su cui è avvenuto l’incidente. In servizio tanti volontari dei gruppi di protezione civile di Latina.

Al termine della funzione religiosa le parole del papà della vittima sul sagrato, poi il lancio di palloncini bianchi e colombe in cielo: “Ti prometto che pagherà il giusto”.

Intanto il conducente dell’auto che ha investito il minorenne, dopo l’interrogatorio di convalida che si è tenuto ieri nel carcere di Latina resta detenuto in via Aspromonte come ha deciso la Gip del Tribunale, Laura Morselli. Gioacchino Sacco non ha risposto alle domande del giudice, avvalendosi della facoltà di non rispondere, ma ha reso dichiarazioni spontanee continuando a sostenere di non aver investito lui il ragazzo. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini della polizia, invece, Sacco era alla guida della Ypsilon investitrice dalla quale è sceso poco dopo a Terracina ripreso da una telecamera di videosorveglianza. La vettura, che era senza copertura assicurativa, porta i segni evidenti dell’incidente ed è stata sequestrata per gli accertamenti necessari. L’uomo, inoltre, guidava pur avendo la patente revocata.