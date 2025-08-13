Nella Torre dei Templari torna OdisSea Contemporanea, un omaggio a Marcello Zei

SAN FELICE CIRCEO – Torna l’OdisSea Contemporanea di Mad alla Fondazione Zei nella Torre dei Templari. Lo annuncia la Fondazione Marcello Zei in occasione dell’apertura della nuova esposizione d’arte contemporanea con opere fotografiche, dipinti e disegni a cura di MAD Museo di Arte Diffusa e MADXI Museo Contemporaneo di Latina. “L’evento, ospitato nelle sale della mostra permanente “Homo sapiens e habitat”, nasce dal desiderio di intrecciare linguaggi artistici e contenuti scientifici, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e multidisciplinare”, spiegano gli organizzatori.

Il percorso espositivo mette in dialogo immagini fotografiche e opere d’arte con i reperti e le installazioni scientifiche già presenti, creando un ponte tra habitat marino ed eventi geologici che hanno segnato la storia del nostro pianeta. La Fondazione ospita un intero percorso fotografico naturalistico subacqueo, immaginato dal curatore della mostra Fabio D’Achille come un omaggio a Marcello Zei, quindici affascinanti immagini di Massimo Giorgetta, pluripremiato fotografo pontino, scattate sotto il mare e a pelo d’acqua.

Partecipa all’esposizione anche la fotografa professionista sanfeliciana Marianna Carolina Sale con un’anteprima del progetto “Metamorfosi di Circe”, due suggestive fotografie di grande formato che “raccontano di donne che incontrano totalmente il mito e il promontorio nell’acqua e nella luce e sembrano sia contenerlo che esprimerlo… (FDA)”

Particolare attenzione è riservata dalla Fondazione Zei alla evoluzione dell’uomo, intesa come risposta adattativa ai profondi cambiamenti climatici che hanno interessato la Terra: un processo che ha influito sull’aspetto, sul comportamento e sulla diffusione delle popolazioni umane. S’inseriscono in mostra quattro piccole opere pittoriche del giovane maestro pontino Gabriele Casale, le “isole oniriche” anche esse esposte in formula diffusa sulla costa pontina da Latina (Hotel Fogliano New Life) al Circeo appunto alla Torre dei Templari; le piccole tele rappresentano paesaggi insulari pontini con colori pastosi e segni cromatici informali che “sembrano appartenere ad altri mondi immaginari o desolati. Sono visioni, squarci di serenità unici, le pareti di una nuova dimensione” (FDA).

L’incontro tra arte e scienza si fa così occasione per riflettere non solo sugli ecosistemi terrestri e marini, ma anche sulla capacità della nostra specie di adattarsi, in dialogo costante con l’ambiente e la sua evoluzione. L’approccio contemporaneo infine propone cinque imponenti installazioni pittoriche “habitat” di Natascia Conforto artista emergente di Latina che disegna e dipinge su piccoli e grandi formati cartacei, sia forme corporee femminili (in esposizione in formula diffusa a Capoportiere al Bbeq) che composizioni arboree dapprima immaginate come residui ancestrali della natura, ma poi, entrata nella serialità pittorica, ogni singola opera/albero compone ed impone un inevitabile piccolo bosco grafico, multicolore, certamente “pop” davvero accattivante e scenografico nella Fondazione Marcello Zei dove ogni opera è stata accolta da Lorenzo, Augusta e Maria Elena con entusiasmo.

Per le visite, le aperture al pubblico con contributo di 5€ (solo per gli adulti) sono previste negli ultimi tre weekend di agosto (Ferragosto compreso) dalle ore 17:00 alle 20:00 e su prenotazione per gruppi minimo 5/7 persone anche durante la settimana. Un particolare ringraziamento per la disponibilità, va riconosciuto anche al Comune di San Felice Circeo. Lo spazio espositivo è accessibile da Piazza Lanzuisi al mezzo piano sopra la Proloco alla Porta del Parco alla Torre dei Templari.