Promosso al grado di colonnello il comandante dell’Ufficio Comando di Latina Silvio De Luca

LATINA – E’ arrivata al culmine di una lunga carriera, vissuta sempre con spirito di servizio e dedizione all’Arma, la promozione al grado di colonnello del Comandante dell’Ufficio Comando del Provinciale Carabinieri di Latina, Silvio De Luca.

La breve cerimonia si è svolta questa mattina presso la Caserma Cimarrusti dove il Colonnello Christian Angelillo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, ha insignito del nuovo grado il Colonnello De Luca che è in servizio a Latina dal settembre 2021. Il Comandante Provinciale ha voluto esprimere il suo profondo ringraziamento sottolineando “l’importanza dell’intelligente e paziente supporto del Colonnello De Luca, che ha contribuito significatamene all’efficace capacità di risposta di questo Provinciale”.

Il Colonnello Angelillo ha voluto anche formulare i suoi migliori auguri per il futuro del Colonnello De Luca che il 25 agosto cesserà dal servizio attivo. “Un futuro – è stato l’augurio del comandante provinciale – fatto di nuove esperienze e nuove emozioni, ma pur sempre portatore sano di quei valori dell’Arma dei Carabinieri che lo hanno sempre caratterizzato”.