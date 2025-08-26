SS148 Pontina tra le arterie più congestionate del Lazio: i numeri di Anas

Senza troppe sorprese la SS148 Pontina si è confermata tra le arterie più congestionate del Lazio, con numeri da record durante il controesodo estivo. Tra venerdì 22 e domenica 24 agosto, la strada ha registrato flussi intensi: oltre 146 mila veicoli all’altezza di Roma, 70.168 a Latina e 42.187 a Sabaudia. I dati provengono dai sistemi di rilevamento automatico installati lungo il tracciato, spesso confusi dagli automobilisti con autovelox: non misurano la velocità, ma si limitano a contare i passaggi. Il traffico di venerdì ha segnato un +7,1% rispetto al weekend di Ferragosto, sabato è rimasto stabile (+0,4%), mentre domenica ha registrato un lieve incremento dei flussi notturni. Il monitoraggio e la gestione da parte di Anas e forze dell’ordine hanno consentito di mantenere la viabilità piuttosto regolare, ma il trend in aumento e i costanti incidenti stradali confermano la necessità di interventi strutturali sull’arteria ormai cronicamente congestionata nei periodi di punta.