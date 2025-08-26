Traffico e code sulla Pontina: incidente all’altezza di Castel Romano

Incidente questa mattina intorno alle 8 sulla via Pontina, all’altezza di Castel Romano, nel territorio di Pomezia, in direzione Roma. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha provocato forti rallentamenti e code lungo l’arteria, già particolarmente trafficata nelle ore di punta. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia per i rilievi e per regolare la viabilità, il tratto interessato è stato momentaneamente chiuso al traffico. Come testimoniato da diversi utenti della strada, l’autoambulanza è arrivata con difficoltà sul luogo per soccorrere i feriti mentre gli automobilisti sono costretti a percorrere strade secondarie per raggiungere la Capitale.