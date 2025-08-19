Vino, tre eccellenze di Sabaudia trionfano al Merano Wine Festival

SABAUDIA – Un triplice riconoscimento che conferma l’eccellenza della viticoltura pontina: la Cantina Tre Terre di Sabaudia si aggiudica tre Rosso Award al Merano Wine Festival 2025, uno dei più autorevoli concorsi enologici internazionali che quest’anno ha visto confrontarsi oltre 8.000 etichette provenienti da tutto il mondo.

I vini premiati

Nettare di Circe, 2022 – Passito da uve Moscato in edizione limitata con bottiglie numerate già insignito del premio Qualitalia come miglior passito italiano da Moscato bianco d’Italia.

Profilo aromatico di straordinaria complessità e ricchezza. Le note primarie del Moscato si sono evolute e concentrate: miele millefiori, fichi secchi, albicocche disidratate e datteri. Emergono profumi terziari di grande eleganza: vaniglia, spezie dolci (cannella, chiodi di garofano), mandorle tostate. La componente floreale si è trasformata in essenze più mature: fiori d’arancio canditi, gelsomino essiccato.

Moscato, 2024 – Freschezza e profumo in purezza, questo vino esprime tutta la delicatezza aromatica del vitigno, interpretata con la maestria che contraddistingue la filosofia produttiva di Tre Terre. Al naso si presenta con un bouquet intenso e caratteristico. Emergono note primarie di fiori d’arancio, gelsomino e rose bianche, seguite da profumi fruttati di pesca bianca, albicocca e agrumi canditi. La brezza marina del territorio conferisce una delicata mineralità che bilancia perfettamente l’aromaticità varietale.

Gocce Preziose, 2024 – Un blend raffinato che unisce 50% Malvasia Puntinata, 30% Trebbiano e 20% Falanghina, affinamento 6 mesi in botte di rovere bianco che consente di creare un’armonia di sapori che racconta la biodiversità e la ricchezza ampelografica del territorio pontino. Il bouquet si presenta complesso e stratificato, frutto dell’armoniosa fusione dei tre vitigni. La Malvasia Puntinata dona intensità aromatica con note di pesca gialla, melone bianco e fiori di ginestra, mentre il Trebbiano contribuisce con eleganti profumi di mela golden e agrumi. La Falanghina aggiunge carattere mediterraneo con sentori di erbe aromatiche, salvia e una delicata nota minerale.