A Latina arriva Lazza: il 31 Agosto alla Fogliano Arena

Il suo Locura Summer sta infiammando gli stadi italiani

A Latina arriva Lazza. Domenica 31 ago evento imperdibile alla Fogliano Arena. L’annuncio ieri a sorpresa su Instagram.
L’artista misterioso che incendierà la città di Latina è proprio lui Jacopo Lazzarini, conosciuto da tutti come Lazza che con la sua Cenere e le sue Hit è pronto ad incantare Latina.
Il suo Locura Summer inizato a Luglio 2025 ha infiammato gli stadi più importanti del nostro paese. Latina aspetta il suo Dj set il 31 Agosto, start ore 22.

Per info e prevendite https://www.foglianoarena.it/

