West Nile Virus, i nuovi casi in provincia salgono a 88

Salgono a 94 i casi confermati di infezione da virus West Nile nel Lazio, secondo i dati diffusi dal laboratorio di Virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”. Di questi, 88 sono monitorati dalla Asl di Latina, 4 dalla Asl Roma 6, 1 dalla Asl di Frosinone e 1 è stato registrato fuori regione, nella provincia di Caserta. Tra i nuovi casi, 18 persone hanno sviluppato sintomi febbrili, due hanno riportato una sindrome neurologica, mentre un donatore di sangue, completamente asintomatico, è stato identificato grazie agli screening del Centro regionale sangue, a conferma dell’efficacia del sistema trasfusionale. Purtroppo, si registra un nuovo decesso: si tratta di un uomo di 77 anni, ricoverato in gravi condizioni dal 17 luglio presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Le nuove positività sono state rilevate soprattutto in provincia di Latina (Aprilia, Cisterna, Latina, Norma, Pontinia, Sezze e Terracina), ma anche a Lanuvio e Nettuno, in provincia di Roma.