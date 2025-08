Gaeta, stasera nuovo ciclo di disinfestazione

Proseguono le disinfestazioni straordinarie, questa sera il territorio comunale di Gaeta sarà interessato da un nuovo ciclo a seguito delle comunicazioni della ASL di Latina per i casi accertati di virus West Nile. L’Amministrazione Comunale ha disposto un’intensificazione delle operazioni straordinarie di disinfestazione per prevenire rischi per la salute pubblica e tutelare la cittadinanza. L’attività avrà inizio a partire dalle 23.