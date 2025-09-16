Avviso orale per il 29enne di Latina che in Via Epitaffio investì volontariamente un pedone

LATINA – Il questore di Latina Fausto Vinci ha emesso l’avviso orale per il 29enne che il 10 settembre scorso, in via Epitaffio, dopo un diverbio stradale era risalito a bordo del suo suv e aveva investito l’uomo con cui aveva avuto l’alterco provocandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Sul posto era intervenuta la polizia chiamata da alcuni presenti rimasti sotto shock per la violenta aggressione e l’automobilista, un ragazzo che vive a Latina, dopo essere stato identificato e a seguito degli accertamenti svolti dagli agenti della Volante, era stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate. Ieri gli è stato notificato anche l’avviso orale, misura con cui il destinatario viene formalmente invito a tenere una condotta conforme alla legge e messo a conoscenza che, in caso di reiterazione di comportamenti pericolosi, potranno essere adottate misure di prevenzione più severe, come la sorveglianza speciale.