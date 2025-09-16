Pedofilia, Papa Leone XIV espelle Alessandro Frateschi senza appello: è fuori dallo stato clericale

LATINA – Condannato per pedofilia, Alessandro Frateschi, l’uomo di Terracina che insegnava religione a scuola, non è più diacono permanente della Diocesi di Latina. Il decreto di dimissione dallo stato clericale è stato emesso per decisione diretta di papa Leone XIV e notificato questa mattina al destinatario nel carcere di Latina dove si trova detenuto dopo la condanna a 12 anni di reclusione per violenza sessuale su minore. Si tratta di un decreto di condanna non appellabile.

DELICTA GRAVIORA – Il procedimento canonico è stato istruito e curato dalla Sezione Disciplinare del Dicastero per la Dottrina della Fede, cui compete il giudizio circa i reati annoverati tra i cosiddetti Delicta graviora, come quelli «contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni». Nel caso specifico di Alessandro Frateschi, il Dicastero per la Dottrina della Fede vista la gravità e il manifesto compimento dei delitti da lui commessi ha deciso di deferire la decisione direttamente al Sommo Pontefice.

GLI EFFETTI – Nel corso della notifica, è stato spiegato a Frateschi che tra l’altro non potrà più parlare in nome della Chiesa, non potrà tenere omelie, non potrà più assumere incarichi di alcun genere nei Seminari o nelle Parrocchie, non potrà più insegnare materie teologiche nelle istituzioni scolastiche e accademiche dipendenti dall’Autorità ecclesiastica, non potrà più insegnare materie teologiche o la religione cattolica nelle scuole non dipendenti dall’Autorità ecclesiastica.

PRIMA L’ALLONTANAMENTO – Come previsto dalle attuali norme canoniche, il vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno Mariano Crociata aveva rimesso la posizione di Alessandro Frateschi al competente Dicastero subito dopo che gli era stato segnalato il caso, ma aveva già preso provvedimenti. Il 30 gennaio 2023, dopo aver appreso che il Liceo Majorana di Latina chiedeva la nomina di un nuovo insegnante di religione dopo le denunce arrivate dalle famiglie di alcuni alunni, Crociata aveva ricevuto le dimissioni dall’incarico di Frateschi al quale aveva comunicato la revoca dell’idoneità all’insegnamento della religione cattolica, imponendogli l’allontanamento cautelare dall’esercizio del ministero diaconale.