Commissione trasparenza, passaggio di testimone tra Floriana Coletta e Maria Grazia Ciolfi

LATINA – La consigliera comunale e capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Maria Grazia Ciolfi è la nuova presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Latina, l’unica commissione tradizionalmente presieduta da esponenti dell’ opposizione. E’ stata eletta all’unanimità dopo la proposta formulata dall’uscente Floriana Coletta di Lbc. Entrambe esercitano la professione di medico presso l’ospedale Goretti, la prima è radiologa, la seconda psichiatra.

“Un onore presiedere la Commissione Trasparenza e Legalità del Comune di Latina – ha commentato la neoeletta – Il mio impegno più rigoroso e produttivo lo rivolgo in particolare ai consiglieri di maggioranza che oggi hanno espresso dubbi: non sarò mai un tribunale dell’Inquisizione, ma una garanzia di rispetto, correttezza, trasparenza e legalità, come sempre fatto nell’esercizio del mio mandato”.

Ciolfi spiega: “Il lavoro che ci attende sarà quello che le è proprio: valutare, con equilibrio e rigore, la legalità e la correttezza degli iter amministrativi del Comune di Latina. Lo faremo – come ho sempre fatto – partendo da fatti e atti documentali, attraverso un’analisi puntuale e obiettiva. Quando riscontreremo trasparenza, correttezza e rispetto della legalità, saremo i primi ad esserne soddisfatti, perché significherà aver reso un servizio ai cittadini. Quando invece emergeranno criticità o irregolarità, chiederemo con determinazione le necessarie correzioni, affinché l’amministrazione possa proseguire nella giusta direzione.Credo che questo sia lo spirito condiviso da tutti i commissari: perseguire il bene comune e l’interesse collettivo, operando con trasparenza, legalità e correttezza”. Giovedì prossimo la prima convocazione della nuova presidenza e l’elezione del vice.

Per Coletta è invece il momento dei saluti e del bilancio: “Dopo oltre due anni, si conclude per me un’esperienza importante. Un ruolo delicato e centrale nella vita amministrativa di un Comune, che ho cercato di svolgere sempre con impegno, serietà e rispetto delle istituzioni. Abbiamo lavorato con costanza, convocando la commissione con regolarità, ascoltando cittadini e le cittadine, affrontando i temi proposti da tutte le parti politiche. Perché la trasparenza è un bene comune, e come tale va difesa e rafforzata”. Lunga la lista dei ringraziamenti a partire dall’Ufficio del Consiglio: “Luca Cicinelli, segretario della commissione, per la sua disponibilità, puntualità e competenza, Massimiliano Arrivabeni, Daniela Del Gobbo e Maria Grazia D’Urso per il supporto continuo, tutti i commissari, di maggioranza e opposizione, per la partecipazione attiva, il vicepresidente Nazzareno Ranaldi, per la collaborazione costante e il consigliere Dario Bellini, con cui ho condiviso tanto lavoro di approfondimento E, naturalmente, Latina Bene Comune, per la fiducia che mi ha dato”.

IL BILANCIO: “In questi due anni abbiamo affrontato numerosi temi importanti per la città – prosegue nella sua nota Floriana Coletta – , tra cui:

• il servizio mensa nelle scuole dei borghi e delle città

• il caso del pollificio di Borgo Bainsizza

• il Camping Sole Azzurro

• la gestione e il monitoraggio di diversi parchi pubblici

• la biblioteca comunale, il porto canale di Rio Martino

• i progetti PNRR come il Parco Falcone-Borsellino, le Case di Quartiere, la nuova piscina in Q5, il centro sportivo, e tanti altri

• il confronto con le società sportive e l’attenzione al mondo della disabilità

• l’approfondimento su scuole, servizi sociali, varianti urbanistiche, cultura, regolamenti, bandi pubblici, ambiente

…e molto altro.

“Concludo questa esperienza arricchita, sia dal punto di vista personale che politico. Auguro un buon lavoro alla nuova Presidente, la consigliera Maria Grazia Ciolfi e a tutta la Commissione.

Che possa continuare ad essere un luogo di confronto aperto, serio e costruttivo, al servizio esclusivo della comunità“, dichiara Coletta.