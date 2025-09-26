ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Riqualificazione per l’impianto sportivo di Borgo Grappa

Approvato il progetto da 1,15 milioni di euro

Con delibera di Giunta, su proposta dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione dell’impianto sportivo di Borgo Grappa. L’intervento ha ottenuto un finanziamento di 1 milione e 150 mila euro nell’ambito del bando nazionale “Sport e Periferie 2024” promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto punta a restituire piena funzionalità al centro, rendendolo idoneo sia all’attività agonistica che a quella amatoriale. Sono previste opere di messa in sicurezza, adeguamento normativo, abbattimento delle barriere architettoniche, efficientamento energetico e nuove dotazioni tecnologiche, tra cui un sistema di videosorveglianza.

“L’obiettivo – spiega l’assessore Chiarato – è una riqualificazione complessiva del complesso sportivo, sotto il profilo edilizio e impiantistico, restituendolo alla comunità in condizioni di sicurezza, inclusività e sostenibilità. L’intervento garantirà il rispetto delle normative vigenti, il miglioramento delle condizioni generali e il pieno adeguamento ai requisiti tecnico-funzionali richiesti dal Coni e dalle Federazioni Sportive Nazionali”.

Secondo l’assessore, l’opera avrà anche un forte valore sociale e territoriale, diventando un punto di riferimento non solo per i residenti di Borgo Grappa, ma anche per l’intero contesto urbano e per chi frequenta temporaneamente il territorio.

