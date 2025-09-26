Riqualificazione per l’impianto sportivo di Borgo Grappa

Con delibera di Giunta, su proposta dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione dell’impianto sportivo di Borgo Grappa. L’intervento ha ottenuto un finanziamento di 1 milione e 150 mila euro nell’ambito del bando nazionale “Sport e Periferie 2024” promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto punta a restituire piena funzionalità al centro, rendendolo idoneo sia all’attività agonistica che a quella amatoriale. Sono previste opere di messa in sicurezza, adeguamento normativo, abbattimento delle barriere architettoniche, efficientamento energetico e nuove dotazioni tecnologiche, tra cui un sistema di videosorveglianza.

“L’obiettivo – spiega l’assessore Chiarato – è una riqualificazione complessiva del complesso sportivo, sotto il profilo edilizio e impiantistico, restituendolo alla comunità in condizioni di sicurezza, inclusività e sostenibilità. L’intervento garantirà il rispetto delle normative vigenti, il miglioramento delle condizioni generali e il pieno adeguamento ai requisiti tecnico-funzionali richiesti dal Coni e dalle Federazioni Sportive Nazionali”.

Secondo l’assessore, l’opera avrà anche un forte valore sociale e territoriale, diventando un punto di riferimento non solo per i residenti di Borgo Grappa, ma anche per l’intero contesto urbano e per chi frequenta temporaneamente il territorio.