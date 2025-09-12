Foto rubate e commenti sessisti, sequestrato il dominio del portale Phica.eu

LATINA – La polizia postale e per la sicurezza cibernetica ha eseguito nelle scorse ore il decreto sequestro del portale Phica.eu dove venivano pubblicate senza autorizzazione e commentate foto di donne. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura presso il tribunale di Roma nell’ambito dell’inchiesta nata dopo le denunce presentate da centinaia di donne. Fra loro la capogruppo del Pd in consiglio comunale a Latina Valeria Campagna. Sulla home page del sito ora compare la scritta «dominio sottoposto a sequestro».

Con questo passaggio, gli investigatori avranno a disposizione per le successive analisi, l’intero materiale audio-video e i commenti, che configurano reati specifici. L’inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini.