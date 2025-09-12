Cisterna: Arrestato 43enne dalla Polizia di Stato, nascondeva un’arma clandestina

CISTERNA DI LATINA – Arrestato ieri un uomo di 43anni di Cisterna trovato in possesso di un’arma clandestina, con matricola abrasa. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato al termine di un’attività condotta dai poliziotti del Commissariato di Cisterna. L’uomo, era nel mirino dei poliziotti, che a seguito di fondati sospetti, hanno deciso di eseguire una perquisizione presso la sua abitazione. Gli agenti in camera da letto, sotto al cuscino, hanno trovato un borsello contenente una pistola con la matricola abrasa.

L’arma, con matricola abrasa, presentava anche una canna modificata risultando così classificabile come arma clandestina, modificata per consentire l’alloggiamento di un silenziatore. Oltre alla pistola è stato rinvenuto anche il munizionamento, 11 proiettili calibro 9, una parte dei quali inseriti all’interno del caricatore.

L’uomo è stato arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco e munizionamento ed è ora agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini proseguiranno per stabilire l’origine e la provenienza dell’arma sequestrata.