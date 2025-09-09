Il liceo Manzoni di Latina raddoppia, inaugurato il nuovo padiglione. Sedici nuove aule e tetto fotovoltaico – FOTO



















LATINA – L’inno d’Italia e l’Inno d’Europa eseguiti da docenti e studenti dell’orchestra del Liceo delle Scienze Umane e Musicale Manzoni con la partecipazione di due voci, hanno aperto la cerimonia di inaugurazione del nuovo padiglione della scuola frequentata da 1350 studenti. Da quindici anni era costretta a trovare succursali, anche con notevole esborso economico per la Provincia.

Oggi, nessuno è voluto mancare all’invito del Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e della dirigente scolastica Paola Di Veroli: rappresentanti istituzionali, politici e delle forze dell’ordine presenti per un evento che è dell’intera città.

“Costruire una scuola è la testimonianza più grande che lo Stato può dare per rappresentare la vicinanza dell’Istituzione – ha sottolineato la dirigente scolastica Di Veroli – Il nostro pellegrinaggio è terminato. Con questo ampliamento ci siamo riuniti in un’unica sede e questo consente di costruire in maniera ancora più forte l’identità della nostra scuola e di tenere tutto insieme, senza differenze”.

Il presidente della Provincia di Latina, l’ente che si occupa di edilizia scolastica nelle scuole, ha voluto sottolineare anche la sostenibilità (sul tetto c’è un impianto fotovoltaico da 20Kw), e la bellezza del nuovo edificio che viene consegnato agli studenti per essere abitato, ma anche rispettato e custodito per le future generazioni.

Per l’occasione, il Manzoni ha voluto mettere in evidenza la fotografia-simbolo di questa storia e di quello che rappresenta per la comunità scolastica: ritrae zaini davanti all’edificio in costruzione, ed è lo scatto con cui una studentessa ha partecipato alla sezione giovani del Concorso Fotografico Città di Latina.

L’evento, condotto dalla vicepreside Anna Santoro, si è concluso con la piantumazione di un albero nel giardino della scuola, momento che ha preceduto il taglio del nastro. Hanno preso parte alla giornata: la prefetta di Latina Vittoria Ciaramella, la sindaca Matilde Celentano, i parlamentari Nicola Calandrini e Giovanna Miele, l’assessore regionale alla scuola Giuseppe Schiboni, il consigliere regionale Salvatore La Penna, il questore di Latina Fausto Vinci, i comandanti provinciali dei Carabinieri, Cristian Angelillo, della Guardia di Finanza, Giovani Marchetti e dei Vigili del Fuoco Piergiacomo Cancelliere, molti consiglieri comunali oltre al dirigente e ai rappresentanti degli uffici della Provincia che hanno curato l’appalto e guidato i lavori fino alla loro conclusione.